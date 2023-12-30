Генерал ФРГ Фрейдинг: Россия может использовать в военных целях даже лампочки

Россия, несмотря на санкции, смогла нарастить мощность своего военно-промышленного комплекса. Российские специалисты могут даже использовать в военных целях даже лампочки для холодильников, заявил газете Suddeutsche Zeitung глава ситуационного центра по вопросам Украины при Минобороны Германии, бригадный генерал Кристиан Фрейдинг.