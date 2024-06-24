Калужский завод Samsung возобновил производство техники

Завод Samsung в Калужской области возобновил производство техники – правда, для сторонних брендов. Об этом сообщает «Федеральный бизнес-журнал» со ссылкой на «Коммерсантъ»Завод Samsung в Калужской области возобновил производство техники - правда, для сторонних брендов.
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