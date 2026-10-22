Согласно опубликованному 21 октября 2026 года Указанию Банка России от 01.09.2026 № 7434-У «О страховых тарифах по обязательному страхованию гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте» регулятор установил новые страховые тарифы по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев опасных объектов (ОСОПО).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии
- ЕГ СберСтрахование ж...
- ЕГ СберСтрахование и...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым