Согласно опубликованному 21 октября 2026 года Указанию Банка России от 01.09.2026 № 7434-У «О страховых тарифах по обязательному страхованию гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте» регулятор установил новые страховые тарифы по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев опасных объектов (ОСОПО).