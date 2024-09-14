Информация об отправке Кривцова во вторую команду «Краснодара» оказалась ложной

Полузащитник «Краснодара» Никита Кривцов не был отправлен во вторую команду, о чем ранее Sport24 сообщил источникПолузащитник «Краснодара» Никита Кривцов не был отправлен во вторую команду, о чем ранее Sport24 сообщил источник, знакомый с ситуацией.