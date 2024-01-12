Лолита Милявская имеет двойное гражданство

АС

Александр Сысоев

Евреи больше всех кричат, что у преступников нет национальности. Очень убедительно и все вроде правильно. Но почему-то по какой-то "случайности" львиная доля агрессивных релокантов (а проще предателей) имеет второе гражданство в Израиле.