Опальную Лолиту Милявскую могут оштрафовать. Знаменитой певице придется выплатить 200 тысяч рублей из-за израильского паспорта.
Лолита Милявская имеет двойное гражданство
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
НН
Надежда Никитина
Вот пусть туда и уматывает.
Ответить
19 час.
АС
Александр Сысоев
Евреи больше всех кричат, что у преступников нет национальности. Очень убедительно и все вроде правильно. Но почему-то по какой-то "случайности" львиная доля агрессивных релокантов (а проще предателей) имеет второе гражданство в Израиле.
Ответить
18 час.
Sergey
у евреев родина там где лучше кормушка.... и больше лохов, которых можно доить.....
Ответить
16 час.
Свежие комментарии