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Лолита Милявская имеет двойное гражданство

Лолита Милявская имеет двойное гражданство

Опальную Лолиту Милявскую могут оштрафовать. Знаменитой певице придется выплатить 200 тысяч рублей из-за израильского паспорта.

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Комментарии
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НН
Надежда Никитина
Вот пусть туда и уматывает.
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19 час.
АС
Александр Сысоев
Евреи больше всех кричат, что у преступников нет национальности. Очень убедительно и все вроде правильно. Но почему-то по какой-то &quot;случайности&quot; львиная доля агрессивных релокантов (а проще предателей) имеет второе гражданство в Израиле.
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18 час.
Sergey
у евреев родина там где лучше кормушка.... и больше лохов, которых можно доить.....
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16 час.

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