«Война Симхат-Торы» сорвала с Макаревича еврейскую маску «Машина времени» много лет назад разбилась о политические амбиции главного «машиниста» Текущие военные действия Израиля против ХАМАС многие аналитики называют «войной Симхат-Торы».
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