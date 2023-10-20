​​​​​​​Страх, мистика и саспенс: игры, близкие по духу Alan Wake

Совсем скоро фанаты хорроров смогут насладиться второй долгожданной частью приключений Алана Уэйка. А пока можно поиграть в одну из игр из списка «Известий»: каждая из них чем-то похожа на Alan Wake, и поможет погрузиться в атмосферу тайн и загадок, и даже немного испугаться.