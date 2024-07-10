Тамбовчанке вынесен приговор за незаконное копирование детализации вызовов абонента сотовой связи

Суд вынес приговор 20-летней жительнице Мичуринска за неправомерный доступ к компьютерной информации и нарушение тайны телефонных переговоров, совершенное лицом с использованием своего служебного положения.
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