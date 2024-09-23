Границы населенных пунктов установили в Иркутской области

В 2021 году правительство Иркутской области, в рамках реализации госпрограммы «Национальная система пространственных данных», приступило к работе по установлению границ населенных пунктов, сообщили в областном правительстве.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии