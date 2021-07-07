Почему у КПРФ нет шансов на победу?

ПРОСТО о ПОЛИТИКЕПолитикаПочему у КПРФ нет шансов на победу? Почемучка для всех "Нам надо усиливать основную линию партии, чтобы обыватели не взяли верх".Вернуться к статье13726НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьСергей ПолосовТИТихий Павел ИвановичА дело не в том, что бы КПРФ победила. Дело в том, что бы партию ЕДИНЫХ ВОРОВ опустить до плинтуса. А там вариантов много.ГусЕнаОт пенсии отказался?МГМалик ГумеровЕР и КПРФ близнецы и братья = актеры одного и спектакля и антинародного сценария и театра ! Только роли разные. Правила игры не твои , и у тебя абсолютно нет никаких возможностей с ними тягаться ! Этот как играть с шулером в карты - у тебя нет никаких шансов ! ------------------- Системе по барабану за кого голосуют ! Кандидаты все его , отобраны и не представляют никакой угрозы системе !! А навешанные на них фантики - КПРФ , ЕР или др. это праздничный маскарад , украшения ! Системе необходима от тебя только галочка в журнале = "Иванов" НА УЧАСТКЕ БЫЛ , ВСЕ ПРАВА ДЕЛЕГИРОВАЛ БУДУЩИМ своим ОПЕКУНАМ !!! --- тем самым обрел статус недееспособного , опекаемого , лишенного всех прав до следующих выборов ! ---------------------- Непонятно ? ---- см. Украина ! Вместо Зеленского могли подсунуть обезъяну , одели маску ... и вперед !!!Ксения ФотинаДа, Вы что ? Такие откажутся о пенсии ?! Наработал на пятак, а будет считать, что на рубль. И при таком счёте будет считатьт себя обделенным и ходить , базлая на улицах, о партии воров. А делает - то сегодня только она эта ЕР. А тявкающие вослед черепков от КПСС, никак не успокоятся, хотя их времена позади!ГусЕнаВсе верно. Миллионщиков от КПРФ не щитают...Сергей ПолосовОй, а куды-ть самый первый коммент поделсо? А? Правда очи колет, да совкосдрочь интернетовская?Валерий СветлыйСтатья - заказной вброс. Сегодня важно на выборах не кто пройдет, а кого не пускать. Поэтому и разбрасывают голоса по карликовым партиям, чтобы партократия 90-х продолжала жировать на голосах не пришедших на выборы. А спецслужбы услужливо подтирают родимые пятна капитализма на заднице единороссов, жириновцев и даже мироновщины...Всякие прилепины сгинут как Рогозин...Жаль Платошкина - у него нет опыта тактики борьбы и кадров, которые прикрыли бы тыл, обеспечили безопасность...ВСЕ НА ВЫБОРЫ РАДИ ТОГО, ЧТОБЫ УЙТИ ИЗ ВЛАСТИ ВСЕХ, КТО К НЕЙ ПРИЛИП!!!bianka БелаяА зачем Зюзе победа? Это ж лишние хлопоты, это ж работать надо, хоть немного, имитация бурной деятельности не прокатит. А так хорошо: сиди себе в тёплом кресле в позиции поппозиции, критикуй. Зарплата идёт, опять же известность, которая поможет собственное дельце наладить, детишкам на молочишко. Дядюшка Зю и их сиятельство Жирик опытные перцы, своё дело знают. Они, как наши футболисты, получают миллионы за то, что состоят в команде и бегают за мячом. А как серьёзный матч, так берегут себя: на фиг им победа? Важнее руки- ноги сберечь, не ушибиться. Потому что покалечишься- и прощай миллионы. Благоразумие прежде всего.Александр ЦыбулькинА вам очень нужна победа Зюганова, что вы так обеспокоены его миллионами за "бегание за мячом"? Скорее, вы боитесь его победы, потому то знаете, как коммунисты голосуют в думе и какую политику поведут, если придут к власти. Во всех ваших постах сквозит страх потерять возможность жить чужим трудом. Ну, бойтесь дальше.bianka БелаяУ меня вообще нет никаких страхов., особенно в отношении того, кто будет сидеть в Думе. КПРФ- это бутафория, а дядюшка Зю- пустое место. Какими- то страхами, видимо, охвачены именно вы.Игорь ВОСТОКОВКПРФ превратилась в жалкую карикатуру КПСС,она надеется получить поддержку народа с помощью "агиток",которые засовывает в почтовые ящики.Нужны дела,желательно в каждом населённом пункте была приёмная партии,чтобы можно было туда пожаловаться на действия власти,и чтобы юристы без промедления начинали помогать.И потом главное лицо партии уже насточертело,и дело не в том ,что оно не Ален Делон,просто его избитые фразы уже сидят в печёнках.Депутаты от КПРФ хорошо устроились,они и так уже живут в коммунизме,а ведь за правое дело надо и пострадать,а не пикать в Думе о светлом будущем.bianka БелаяНу вот и я об этом говорю. Если бы КПРФ действительно была оппозицией, не в смысле оппозиция ради оппозиции, " баба яга против", а деятельной, которая нужна в каждом государстве для того, чтобы в тонусе держать правящее большинство, поправлять и направлять, то и я бы за неё голосовала. Совсем не потому, что яаляюсь сторонницей утопических коммунистических идей, а просто потому, что нужны силы, представляющие интересы народа, отстаивающие социальные вопросы. Но КПРФ- это бутафорская толпа болтунов и вралей. Они ничего не делали, не делают и не собираются делать. Им очень хорошо в их мягком уютном гнёздышке, горланить и крылышками махать. Но чтоб их не трогали.ГусЕнаА ты придешь и отымешь? :)))Ксения ФотинаНу, blanka, молодЕЕЕЦ !!!+++Ксения ФотинаАллёёё! Гаражжж! А где медовуха от дядюшки Дзю, или джем, повидло, вареньице из " кулубнихи" "мачо" ибн. Грудинин? Народ бы и задумался, всухую потребляя дешевый пропагандон а ля 30-х годиков ?!ГусЕна👍👍👍Альбина КолесниковаКПРФ себя сама опустило и не надо думать что народ ни чего не понимает.Сергей Полосовда кепезю "родилась опущеной".Александр Григоровкпрф сама себя дискредитирует...принимая в свои ряды и проталкивая в думу только богатых а также прошлми выборами показав что в ее рядах нет достойных кандидатов и поэтому выдвинули варяга капиталистаAlexandr PПо крайней мере от этого варяга капиталиста есть реальная помощь/пользу обычным работягам отличии от коммуняк просиживающих 5-ю точку в ГД и т.д. котор гребут исключительно под себя как и власть предержащие лице ЕР, также олигархов-млрдеров - лепших друззей вечного Президента. Кстати не так давно олигарх Абрамович прикупил очередную золотую яхту стоимость котор существенно больше чем напр годовой бюджет Алтайского края. Доходы менее 1% нас. РФ (олигархов и упитанных чинуш) сопоставимы с доходами проч 99%. Доходы большинства нас. РФ последние годы не растут, а местами и падают. Не по этой ли причине убыль/вымирание корен нас-я РФ (осн гос обр-го этноса) 20 г превысила 0.52 млн, а 21 г по оценкам (Ростат) превысит 1.5 млн. Если депопуляция продолжится по нарастающ, то катастрофич последствия неминуемы. урряя П....Александр Григоровне завидуйте ...никому а вот насчет заботы варяга о людях ...я не по слухам а наяву знаю и поэтому у меня к нему стойкая неприязнь ...еще задолго до его попытки пролезть во властьAlexandr PС какого перепуга решили что кому-то завидую? Лично не пересекался с этим варягом, но о том что он много что сделал для обычных работяг публично вещали по ТВящику разные персоны... А вот если не будет принята новая концепция развития экономики (а не нынешняя антинац-ая сырьевая модель экономики выгодная лишь олигархам), то недалекой перспективе элементарно вымрет огромн кол-во россиян (пессимистич прогноз за 25 лет мин треть), что приведет катастрофе со всеми вытекающими...Александр Григоровда вы пророк ну или прорицатель ...кто вам сказал что у ас до сих пор сырьевая экономика? и потом нам вроде бы не с чего вымирать ...если только антипрививочники да нытики ...но они живучиеКсения ФотинаПочему до сей поры Вас тревожат яхты экс. губернатора от чукчей? И никак не в состоянии озадачиться вопросом: - почему же КПРФэфников никак и нигде не видно в рабочих, заводских, фабричных коллективах, среди действительно сельхозтружеников в "ёбразах" тех же агитаторов, пропагандистов? А только и умеют пристроиться к какой-нибудь дворовой, выстроив три-четыре бабульки в шляпках и...с золотыми сережками в ушах, которые четко по анкетке заявят, как плохо при Путине и как здорово жилось им ранее, А в основном, только и знают: - шариться по помойкам ( ими же наваленными), какими-то разрушенными бараками, в которых ютились люди при их же власти ?! И все под камеру, с текстовкой против нынешней власти! Что боятся получить по правде рабоче - крестьянских физдюлей? А теперь немножко поюморим ? Чукче, наконец-то выдали паспорт, как и многим тем, кому долгое время большевики боялись выдать этот документ. Через неделю появляется труженик тундры в своём сельсовете и просит выдать новый. "Как так, Чукча Петрович, ведь только на днях вы же и получили его?" "Однако, пока пас оленя, уже весь искурил...Так что, давай новую документу"... Мораль? А не ... было алмазами голосовать...И немного не по теме. Поинтересуйтесь, в каком годике, после 1917 г. было введено всеобщее пенсионное обеспечение? Да, да! Аж, в 1956 году....При кпсссэниках можно было годами мариновать народ своими обещалками о каком-то мифическом коммунизме в отдельно взятой стране, а при Путине, когда Россию обложила со всех сторон сатанинская СУКота, можно и покожевряжиться ?!МГМалик Гумеров"Почему у КПРФ нет шансов на победу?" --- Потому , ЧТО ОТ КОММУНИСТОВ У НИХ НЕ ОСТАЛОСЬ ДАЖЕ ЗАПАХА !!! ... Одни фантики ... пасти электорат !ГусЕнаНе перди для запаха:)))Алексей СоколовГолосовать за КПРФ, как за партию -глупо. Во-первых -наступать на эти грабли нелепо, во-вторых это не компартия. Буду голосовать за них только против едросов. Чтобы те затылок свой иногда чесали и хотя бы на работу ходили.Александр Поповбольше то не за кого.Вячеслав 5Самое интересное.что и проверить то не можем чья партия лучше? нет шансов пройти во власть.которая может показать чего она стоит.коммунисты может и плохие.а другие чем лучше?? коммунисты вели государство к своей цели 72 года.но они выиграли самую ужасную войну в мире.народ тогда победил.помните лозунг тогда- коммунисты вперёд шли в атаку?Партия Единая Россия уже долго находится во власти и дальше будет рулить.так что надо сделать в стране чтобы появилась вера? во что в чудо? простого чудо не бывает.просто всех сегодня всё устраивает и их большинство.-увы это такNikolay Kuchkovтак другие прокладки для того ,чтобы едро было в большинстве,по сути они тоже едро,поэтому другой альтернативы нет-КПРФ.А зю уйдёт,придут молодые...МГМалик ГумеровСИСТЕМЕ по барабану за кого голосует электорат , хоть за марсианина ! Все кандидаты его слуги ! (и коммунисты и едросы , ВСЕ ). Системе нужна только ГАЛОЧКА напротив фамилий избирателей = БЫЛ , ВСЕ ПРАВА ДЕЛЕГИРОВАЛ(оставил) ИЗБИРАЕМЫМ , ... тем самым избираемый становится ОПЕКУНОМ недееспособных избирателей - населения , а само население абсолютно бесправным до следующих выборов ! В этом ВСЯ СУТЬ !!! Выборы = это технология пасти электорат . Все партии и течения СИСТЕМА выпускает в правовое поле = на сцену если они не представляют ему угрозы ! Абсолютно все партии поклялись СИСТЕМЕ в своей лояльности и обещали играть по его правилам = сценарию ! ИНАЧЕ ИХ БЫ ПРОСТО НЕ БЫЛО ! ----------------------- Какая партия готова бороться с системой за страну , за народ и ради этого готова идти на пожизненную каторгу ? КАК БОЛЬШЕВИКИ при царизме !Владимир СергеевКонечно Зюганов со своей верхушкой здорово подгадили КПРФ ... Партии необходимо ОБНОВЛЕНИЕ , к чему собственно сейчас и стремятся обьединяющиеся вокруг КПРФ Левые Силы ... Их Стратегия внедрить в ряды КПРФ свежие силы убрать с политической арены команду Зюганова.. Именно в этом направлении и работает сейчас Платошкин ... Остается только пожелать УДАЧИ им..ГусЕнаЭто Плутошка-то " свежак"? Это осетрина третьей свежести.Владимир СергеевНу еще бы .. ты ж любишь прокисшее ... что уже двадцать лет киснет ..ГусЕнаДороги, садики, школы-это все тебе не нужно. А молодым надо. Так что , не надо лезть и душить молодежь своими старческими миазмами. Они сами решат.Владимир СергеевНу это кто как видит ... я например вижу что по темпам и качеству строительства тех же дорог мы стоим далеко не в первой сотне Стран ... Это во вторых ... С какого перепугу я душу молодежь ??? - это во первых .. Молодежь сами НЕ дураки и все видят.. МИАЗМЫ ??? Хе Хе .. может они у Вашего Кумира ???ГусЕнаА при СССР мы были впереди планеты всей. А Плутошка дороги построит? Путин тоже не молод, верно. И на последнем Диалоге с народом это было видно-народу как и всегда-пожалиться и урвать....Какие там попывы, какая отчизна....Ну так скажешь ты наконец, как Плутошка социализиь построит? За 4 года?ГусЕнаПорывы*ГусЕнаА ты обрати внимание на партию " Новые люди".Владимир СергеевА кто сказал что Платошкин за четыре года построит СИЦИЛИЗЬМ ???? Это в будущем ... как говорится свет в окошке ... а в ближайшие планы в первую очередь избавиться от ВРЕДНЫХ законов принятых ЕР ... и в первую очередь Закон о пенсионной реформе... Ах Да где деньги взять .. а сразу за отменой этого Закона примем Закон о Налогах с физических лиц ... пропорционально доходов... Введем налог на вывоз капитала за Границу .. Повысим минимальную зарплату и пенсию - 25 тыс . руб ... Больше пока не можем ... будет инфляция ... Это сразу позволит поднять платежеспособность населения а следовательно вырастет спрос на товары а значит и производство пойдет в гору.. Регионам позволим оставлять у себя больше налогов . дать им большую самостоятельность .., что даст толчок к их развитию .. Национализация природных ресурсов ... Да нет ничего проще .. Выкупим .. И самое ГЛАВНОЕ на мой взгляд, Мы изменим СТРУКТУРУ налогов в энергетике , чтобы горючее и электроэнергия стоили дешевле чем сейчас , что позволит нашим товарам производимых в России конкурировать с Западными.. Я мог бы много чего еще рассказать , да боюсь тебе это НЕ интересно .Владимир СергеевНовые люди У нас тут плакатов понавешали ... А копнул .. все те же Едроты ... под старой вывеской боятся идти на выборы ..ГусЕнаА твой Плутоха-молодой?ГусЕнаВот смотрю сейчас на своих молодых: две дочки и уже третий зять. :) Они -другие. Младшая вышла за мажора-посмотрела на него и развернулась и ушла. И не терпят дурь мужнину. И денех его не надо. Сейчас-айтишник. Они сытые. Уних нет наших тараканов.. Они не цепляются за материальное. Им интересно что-то делать. Им и строить будущее.Владимир СергеевСогласен ... Будущее это для молодежи ... Однако ее тоже подсказывать что почем... яркий пример Навальный ... Очень много молодежи идет за ним , не понимая всю опасность его Движения ... До них пока не доходит Ю что под видом свободы бизнеса , скрывается сдача интересов Страны Западу ..Наиль БакировДядюшка "Зю" , это как перегоревшая лампочка , не светит и место занимает... , надо заменить на "свежую кровь" !!!Дед ЩукарьНе о том говорим. Пора пластинку менять. Что есть такое партии вообще. Это группа лиц, отстаивающих свою красивую для толпы ПРАВДУ. Причем просто декларируемую, а подтекст остается за кадром и известен только верхушке. В декларациях всегда основное место занимают ключевые слова, к примеру "свобода". Такие слова, которые приятны на слух и претендуют на истину. Однако, ИСТИНА и правда совершенно разные вещи. Правда у всех своя, а Истина одна на всех. Потому-что только Истина бесспорна, но нравиться она будет далеко не всем. От того, что ни для кого не делает исключений. Вот люди и подыскивают себе партию под себя, с наиболее близкой им правдой. Понятно, что это порождает противостояние и поэтому эта система никогда породит нормального справедливого сообщества.Александр БурцевОни всё доверие к коммунистам профукали в 90х годах когда разрушили СССР. А ещё когда комисары стали миллиардерами разворовав СССР.ААлександрГусЕнаЛипаСвятогор КнязевУ нас нет коммунистических партий, поэтому коммунисты и не побеждают на выборах. Те кто называют себя коммунистами называются "вместолевые", потому что левых нет от слова совсем. Права народа не защищает и не представляет никто в этой комарилье. Ибо настоящая партия коммунистов в буржуазном обществе это партия подпольная, ведущая борьбу за свержение существующего империалистического строя и переход к социалистическому строю, строю социальной справедливости, социальной ответственности. А эти..........с позволения сказать коммунисты -компрадоры...Владимр СемкинТак она партия ьуржуа а зюган ррихватизирлвал ее и символику сделав себя князьком даже по наслкдству хочет ее передать своему отпрыску.АРАлександр Киевская РусьОпросы надо проводить среди трудоспособного населения, а не среди пенсионеров, которые вечно всем недовольны и живут в прошлом, когда они были молодыми! Если спрашивать всех подряд, то так можно дойти и до оправдания репрессий! Страна должна развиваться, а не стоять на месте. Развивают страну всегда только молодые люди, а не пенсионеры!Александр ЯпринцевФорма вопроса: .. есть ли шансы на ПОБЕДУ- вопрос для дураков. Какую победу, в чем, где, когда ???Аркадий АлександровОбъединение всех левых (без Сурайкина) или ничего не даст, или прибавит один-два процента - уровень явки уверенно снижается, доверие к власти на точке замерзания - вакцинация как показатель. Воспользуется либеральная шелуха - эта шобла предельно сплочённая и всех своих подтянет на выборы. И сурайкин свою роль иудину сыграет.ИСИгорь СнетковБез нас уже победили и выбрали.AOAndre OshУ КПРФ никогда не будет шансов, так как это партия сторонников партийной диктатуры (фактически феодализма, который слабее капитализма). Они фанатики антисоветских партийных инквизиторов Ленина и Сталина, которые по своим деяниям были антикоммунистами, так же церковные инквизиторы были по факту против Евангелие (по деяниям сатанисты). В России есть коммунистическая идея, но пока нет коммунистической партии https://proza.ru/2021/02/24/234Виктория Козина (Гуща)Ну ты загнул! Кстати, разгул либерасто-дерьмократического правления всегда сменяется жестким диктатом.Вячеслав 5вы плохо знаете историю дорогой.после отречения Николая от трона.власть фактически принадлежала толпе? дальше была Анархия и кто то должен был взять власть и навести порядок в стране.но капиталисты и коммунисты не смогли договорится и гражданская война в стране обрела совсем другую форму власти-остально сами поймёте что было и почему так.Владимир EвтушенкоДебил, ЕР как раз создатель современного феодализма в РФ, когда человек не работник труда, а раб у чиновников.AOAndre OshВаше утверждения не отменяет факта, что вместо социализма была создана партийная диктатура (партийный феодализм), а в 90-ые произошла буржуазная революция (переход к капитализму).AOAndre OshТак и в СССР был рабом чиновников, но дополнительно за инакомыслие грозил уголовный кодекс. Была антисоветская инквизиция, которая притворялась Советской властью.МГМалик ГумеровНебольшая разница : социальный фундамент государства не давал диктатуре разгуляться ! "Диктатор" сидел также на зарплате , как и вся страна ! Привилегии --- в сравнении с сегодня .......... это капля в море(даже в океане) ! Независимо от воли "диктатора" национальные богатства работали на общий котел , на благо всего общества ! ---------- Сломать фундамент = и совершили буржуазную революцию ! Появилась возможность ... разгуляться , паразитировать и жировать ! Сегодня если вся страна , и на всех имеет 1 долю (бюджет) от национальных богатств , то захватившая власть и ставшая хозяином страны прозападная буржуазия имеет 2,5-3 доли от национальных богатств (ежегодно выводит в офшоры 2,5-3 годовых бюджета страны ). Зло партийной диктатуры на несколько порядков ниже зла насаженной прозападной буржуазии = грабящий страну установив для этого свои законы ! Это раз ! И второе : При СССР при всех его минусах воспитывали = Человек человеку друг , товарищ и брат ! Цели были благородные во всех сферах и на благо человека ! Вектор в человеческое общество ! Цель была ЧЕЛОВЕК - его рост и развитие ! С приходом прозападного капитализма = человек человеку волк ! Вектор в расчеловечивание ...! Сам человек никто и звать его никак ! Цель бабло , а человек расходный материал для этого ! И это сутками транслируют по всем СМИ , ТВ ... ! = пуская рекламу на весь мир трубят = вы НИКТО ... , а вот реклама - бабло все !!! Поэтому сегодня людей можно травить суррогатами , колоть , .... если это приносит бабла ! ... и т.д.. Это деградация и тропа в небытие ! ------------------ "в СССР был рабом чиновников, " - нет , см. вышесказанное ! И сегодня народ рабы буржуазии , а не чиновников ! Чиновники играют роль ОПЕКУНОВ недееспособных ! Они и решают все за опекаемых - о чем думать , что кушать , ... ! ... А сами чиновники холуи буржуазии согласно насаженных правил игры и что у буржуазии есть неограниченные средства для подкупа (покупки с потрохами) .... этих чиновников ! . ---------------- "за инакомыслие грозил уголовный кодекс." - тоже нет ! Мыслить ты был волен ... ! А вот за призывы и действия за свержение строя (за листовки , за агитацию , ... и т.д.) наступала ответственность ! ... ------------------- Чтобы было возможно осуществить вакханалию 90-х , с прихода Хрущева из народа вытравливали взрошенный при Сталинизме потенциал созидателя и творца ! .... Попутно демонтируя и извращая Сталинский социализм ! ....Владимир СергеевМолодец Малик ... так им по соплям иностранцам .. гадящим на СССРВладимир EвтушенкоНе о чем говорить с фашиствующим идиотом и подонком пиндосским. Какого хъхх ты, иноземец, лезешь со своими помоями к нам в Россию?Владимир EвтушенкоНе о чем говорить с фашиствующим идиотом и подонком пиндосским. Какого хъхх ты, иноземец, лезешь со своими помоями к нам в Россию?Владимир EвтушенкоБыла инквизиция, но только против таких мразей, как ты, гитлеровск5ий последыш.сергей лисицкийпока зюганов возглавляет шансов нетАлександр ТретьякСейчас нет не единой партии за которую хотелось бы проголосоватьГМГеоргий МихалевЛюбители халявы все никак не угомонятся. У КПРФ нет шансов, потому что большинство не хотят обратно в говно.Александр Третьяквот здесь Вы не правы . У меня нормальная профессия , есть работа зп выше средней .Но для меня капитализм - это отстойГМГеоргий МихалевТак я не про Вас писал.))) Я про большинство.)))Александр ТретьякЭто написал что бы было понятно , в СССР хотят не любители халявы . любителям халявы слаще капитализм , купи-продайГМГеоргий МихалевЯ не занимаюсь купи продай и куча моих друзей точно так же работают, профессионалы и все довольны. Недовольны те, кто хочет на работу ходить и зарплату получать, как в совке. Акцентирую внимание на слове ходить, не значит работать, но зарплату давай как у тех, кто работает. Вот он настоящий социализм.Александр ТретьякКупи - продай это смысл капитализма и я не имел в виду лично Вас.лодыри были всегда и всегда будут . Я всегда сужу по себе если я буду плохо лечить , то у меня не только не будет хорошей зп , но и работы не будет при любом строе. Но когда как при капитализме все отдается в частную собственность это для меня не приемлемо.ГМГеоргий Михалев"если я буду плохо лечить , то у меня не только не будет хорошей зп , но и работы " ---- это при капитализме. Частник держать не будет. А в совке, бездарь мог спокойно проработать до пенсии и получать, не редко, больше, чем пашущий.Вячеслав 5Дело не только в деньгах.хотя это и есть главный стимул у человека.есть нечто другое.чего не будет хватать при капитализме? и чем больше будет денег.просто не хватит времени оставаться человеком до конца.хотя повторюсь в наше время деньги играют решающую роль в жизни человека.ГМГеоргий МихалевХорошего человека деньги не портят.))) Возьмите к примеру, хоть меня.))) (шутка). Деньги, это лакмусовая бумажка. Раньше вы бы и не узнали, что человек дерьмо и общались бы с ним, как с порядочным. Люди то все те же, новых с Марса не завозили.)))Александр ТретьякВ Советское время кто не хотел работать мог где то за маленькую зп пристроиться , да и то не всегда . А кто хотел заработать( у меня были такие знакомые в то время шли в шахтеры или сталевары и там в тени не отсидишься) И насчет своей профессии если проф непригоден тебя попросят на выходГМГеоргий МихалевВидимо Вы все забыли уже. Или молоды, не успели "нажраться" совковой уравниловке.Александр ТретьякМеня все устраивало при СССР в отличии от капитализмаГМГеоргий МихалевА меня все не устраивало. Только при капитализме я, наконец, успокоился и получил все, что хотел, за одну зарплату.)))Elena Matveevaда вот сейчас-то бездарей во главе и на ключевых постах стало намного больше.Анна Эржибова"обратно не хотят в овно" а сейчас в чём народ больше в кхм чем когда либо )Владимир Eвтушенкомихалёв пишет -"Только при капитализме я, наконец, успокоился и получил все, что хотел, за одну зарплату.)))" эта гнида наркотой, видимо, торгует.ГусЕнаХалявы хотца?:)))ГусЕнаА ты не продаввй, а производи.ГусЕнаДа что вы....Нет времени остаться человеком? Это кто виноват-то??ГусЕнаА ты гений, а сидишь в помойке?ГусЕнаТак ты всегда была там....ГусЕнаЕбатушОнка обвинил тебя в страшном преступлении. Давай его засудим.ГМГеоргий МихалевЭто местный клоун, юродивый, он не понимает, что говорит, ну, типа, как попугай. Веселит народ, милостыню собирает.)))Анна Эржибова"только при капитализме получил всё что хотел за одну зарплату" это сколько надо получать чтобы иметь сразу всё за одну зп ммдаГусЕнаА ты столько лет воровала-воровала и не наворовала;)))ГМГеоргий Михалев4т-5т, в среднемГусЕнаВы лично их тестировали? Бездарей? Только Дурак может обобщать....А чистые города, засеянные поля, дороги, техника-все берется с Луны...Elena MatveevaВы - с Луны упали?Elena MatveevaВсе гении сидят в помойке, не только я. В помойке создается плодородие. Из помойки вылазят только драные кошки и черви.ГусЕнаВообщем-то вразумительного ответа и не ждала от вас...Дядя Саша PolichekКПРФ - одни вруны и бездельники. При этом - очень неплохо себя чувствуют. Брезговал ими (КПСС) во времена СССР, так и сейчас. Хотя умудрился дослужиться до майора и сначала МНС, а потом ушел в Полицию, ибо контора задолбала!Комментировать
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