Лавров и Виэйра обсудили предстоящие российско-бразильские контакты

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и глава МИД Бразилии Мауро Виэйра обсудили по телефону график предстоящих контактов, затронув ключевые вопросы двустороннего и международного сотрудничества в конструктивном диалоге.
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