Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

7 589 подписчиков

Лавров и Виэйра обсудили предстоящие российско-бразильские контакты

Лавров и Виэйра обсудили предстоящие российско-бразильские контакты

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и глава МИД Бразилии Мауро Виэйра обсудили по телефону график предстоящих контактов, затронув ключевые вопросы двустороннего и международного сотрудничества в конструктивном диалоге.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии