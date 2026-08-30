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SPLETNIK

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"Как жить в мире с этими женщинами?". Анна Седокова пожаловалась на травлю внешности в соцсетях

"Как жить в мире с этими женщинами?". Анна Седокова пожаловалась на травлю внешности в соцсетях

Бывшая солистка группы "ВИА Гра", 43-летняя Анна Седокова пожаловалась на травлю своей внешности в сети.

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