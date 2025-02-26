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Уже к 2070 году потепление на Земле может стать фатальным

Новейшая нейронная сеть, разработанная под руководством Элизабет Бернс из Государственного университета Колорадо, предупредила ученых о том, что порог потепления в три градуса на Земле может быть превышен уже к 2070 году.

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