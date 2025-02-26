Уже к 2070 году потепление на Земле может стать фатальным

Новейшая нейронная сеть, разработанная под руководством Элизабет Бернс из Государственного университета Колорадо, предупредила ученых о том, что порог потепления в три градуса на Земле может быть превышен уже к 2070 году.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии