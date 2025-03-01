Женщина погибла во время конкурса по поеданию блинов в Красноярском крае

В Красноярском крае женщина подавилась блинами во время масленичных гуляний и умерла. Несчастный случай произошел днем 1 марта в селе Березовское Курагинского района во время конкурса по поеданию блинов, сообщает «КП – Красноярск».
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