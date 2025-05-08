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Мареска о «Челси» в финале ЛК: «Это может стать основой победного менталитета. Счастлив сыграть с «Бетисом»: я забивал ему за «Севилью», Пеллегрини – один из моих профессиональных отцов»

Мареска о «Челси» в финале ЛК: «Это может стать основой победного менталитета. Счастлив сыграть с «Бетисом»: я забивал ему за «Севилью», Пеллегрини – один из моих профессиональных отцов»

«Синие» прошли «Юргорден» (4:1, 1:0) в полуфинале и разыграют трофей в матче против «Бетиса» Мануэля Пеллегрини.

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