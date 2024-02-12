В Салехарде отметили Новый год по лунному календарю

Это один из главных национальных праздников Тувинцев, который символизирует начало новой жизни. Главная цель праздника возродить во многом утраченные традиции празднования Шагаа и познакомить гостей с богатой и самобытной культурой и традициями Тувинского народа.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии