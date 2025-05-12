Площадь лесных пожаров в Забайкалье выросла почти до 400 тысяч гектаров

РИА Новости/Евгений Епанчинцев Самая огненная точка на карте страны сейчас Забайкальский край, площадь возгораний там растет и уже приближается к отметке 400 тысяч гектаров, огнем уничтожены десятки строений.
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