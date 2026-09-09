Посла США вызвали на «ковёр» в МИД Исландии Министр иностранных дел Исландии Торгердур Катрин Гуннарсдоттир вызвала посла США в Рейкьявике Билли Лонга для выражения реши.
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