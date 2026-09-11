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DigitalOcean привлекла $725 млн на расширение ИИ-инфраструктуры

DigitalOcean привлекла $725 млн на расширение ИИ-инфраструктуры

Облачный провайдер DigitalOcean Holdings, Inc. (NYSE: DOCN), специализирующийся на инфраструктуре для работы искусственного интеллекта и агентурных нагрузок (AI-Native Cloud), 10 сентября 2026 года официально объявил о заключении нового соглашения по кредитной линии финансирования оборудования на сумму 725 миллионов долларов США.

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