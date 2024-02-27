Аналитик ПСБ спрогнозировал уверенный откат доллара 27 февраля

Начало недели ознаменовалось уверенным укреплением рубля к доллару и юаню. Во вторник, 27 февраля, доллар продолжит откатываться, такое мнение высказал Евгений Локтюхов, начальник отдела экономического и отраслевого анализа ПСБ.
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