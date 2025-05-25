NYT: болид Шумахера продали на аукционе за 18 млн долларов

www.globallookpress.com/firo Sportphoto//augenklick/firo Sportphoto Болид семикратного чемпиона "Формулы-1" Михаэля Шумахера, на котором он выиграл Гран-при в 2001 году, продали на аукционе более чем за 18 миллионов долларов, сообщает газета The New York Times.