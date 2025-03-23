Политика как он...
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Политика как она есть

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NMCD: напитки из кофемашин в офисах могут повышать уровень холестерина

NMCD: напитки из кофемашин в офисах могут повышать уровень холестерина

Группа шведских ученых из Университета Уппсалы и Технологического университета Чалмерса выяснила, что кофе, приготовленный в большинстве офисных кофемашин, содержит высокие уровни веществ, повышающих уровень холестерина.

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