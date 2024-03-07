Нурмагомедов признался, что без денег был счастливее

Боец считает, что человек всегда должен в чём-то нуждаться.фото: Никеричев Андрей/агентство «Москва»--> Непобеждённый чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов признался, что его жизнь без денег была намного счастливее.