Остановки автобусов в сторону аэропорта временно изменены в связи с метеоусловиями

Высадка и посадка пассажиров будет осуществляться на нижнем пандусе аэропорта «Пулково-1» Как сообщила пресс-служба компании «Организатор перевозок», в связи с плохими метеоусловиями, трассы маршрутов автобусов № 39, 39Э, 83Э временно изменились.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии