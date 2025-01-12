Остановки автобусов в сторону аэропорта временно изменены в связи с метеоусловиями

Высадка и посадка пассажиров будет осуществляться на нижнем пандусе аэропорта «Пулково-1» Как сообщила пресс-служба компании «Организатор перевозок», в связи с плохими метеоусловиями, трассы маршрутов автобусов № 39, 39Э, 83Э временно изменились.