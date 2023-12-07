Прокуратура завела уголовное дело по поводу аварии на водоводе у Первоуральска

Люди, из-за которых сотни уральцев неделю жили без воды, ответят по статье "Халатность"Уголовное дело по статье "Халатность" завели в прокуратуре Свердловской области после аварии на Нижнесергинском водоводе.
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