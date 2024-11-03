В Узбекистане начался выпуск новой версии седана Chevrolet Cobalt: он стоит как «Гранта»

Один из самых надежных седанов, официально присутствовавший на рынке РФ в период с 2013 по 2022 гг. и в настоящее время поставляющийся к нам по схеме параллельного импорта, Chevrolet Cobalt, получил в стране производства новую версию Midnight.
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