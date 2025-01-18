Лепёшка с сыром и перепелиными яйцами

Горячий расплавленный сыр на тонкой лепёшке из слоёного теста — не об этом ли Вы мечтали сегодня? Если Ваш ответ «ДА!», то отправляйтесь в свой холодильник за готовым слоёным тестом, а я расскажу, как приготовить этот ленивый хачапури по-аджарски.
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