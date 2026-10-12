Аналитик Попова: Вот этими продуктами к Новому году начинайте запасаться сейчас

Не успеешь оглянуться – и вот Новый год уже на носу. А вроде ещё недавно отмечали прошлый, но и зима пронеслась, и лето… При этом цены на прилавках тоже несутся, только не мимо – преимущественно вверх.
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