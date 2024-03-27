Краевую выплату получат приморцы, потерявшие жилье из-за природных пожаров

Жителям Приморского края, чьи дома были уничтожены пламенем во время лесных пожаров, будет выплачиваться финансовая помощь из краевого бюджета для покупки или строительства нового жилья, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на пресс-службу Законодательного собрания Приморского края.