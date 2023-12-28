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Студенты из Новосибирска создали рецепт полезной колбасы

Студенты из Новосибирска создали рецепт полезной колбасы

Колбаса по новому рецепту способна предотвращать раковые заболевания.Студенты-технологи из Новосибирска разработали рецепт полезной колбасы, которая способна предупредить развитие раковых и вирусных заболеваний.

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