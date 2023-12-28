Студенты из Новосибирска создали рецепт полезной колбасы

Колбаса по новому рецепту способна предотвращать раковые заболевания.Студенты-технологи из Новосибирска разработали рецепт полезной колбасы, которая способна предупредить развитие раковых и вирусных заболеваний.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии