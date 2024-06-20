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Уходит целая эпоха, но грядёт новая: Россия снимает с вооружения самые большие турбовинтовые самолёты Ан-22 «Антей»

Уходит целая эпоха, но грядёт новая: Россия снимает с вооружения самые большие турбовинтовые самолёты Ан-22 «Антей»

9 июня 27K прочитали Российская Федерация начала процесс снятия с вооружения самых больших турбовинтовых самолётов Ан-22 «Антей».

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