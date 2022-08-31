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Погода на 1 сентября в Кемерове и Новокузнецке: прогноз, как одеваться

Погода на 1 сентября в Кемерове и Новокузнецке: прогноз, как одеваться

Синоптики рассказали, какая погода ожидается в четверг, 1 сентября, в Кемерове и Новокузнецке. Так, по данным Кемеровского гидрометцентра, ночью в Кемерове столбики термометров покажут +12…+14 градусов, днем воздух прогреется до +25…+27 градусов.

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