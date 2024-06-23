Патриарх Кирилл: надо пресекать межнациональную вражду и радикализацию религий

Он потрясен известием о совершенных террористических актах в Дербенте и Махачкале Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в связи с террористическими актами в Дербенте и Махачкале призвал пресекать любые попытки межнациональной вражды и радикализации религий.
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