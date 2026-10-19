Белорусские спортсмены получили право выступать на международных рейтинговых турнирах по паделу после того, как национальную федерацию приняли в Международную федерацию падела (FIP) на 36-й Генеральной ассамблее в Мадриде.
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