Маск заявил о ликвидации Агентства по международному развитию США

Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск, также являющийся главой департамента по повышению эффективности правительства США (DOGE), заявил о ликвидации американского Агентства по международному развитию (USAID).
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