Парламент Азербайджана осудил Европарламент и ПАСЕ за игнорирование насилия во Франции. Президент Алиев ранее назвал Европарламент «гнездом коррупционеров», ссылаясь на изъятые миллионы долларов.
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