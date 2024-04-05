Apache ВВС Индии совершил вынужденную посадку

Церемония передачи ВВС Индии первого вертолёта AH-64 Apache, май 2019 года (с) Архивное фото Ударный вертолёт американского производства AH-64E Apache Guardian ВВС Индии совершил вынужденную посадку в регионе Ладакх.
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