Туристический поезд к курортам Алтая и Кузбасса запустят из Новосибирска

Состав сможет отвезти отдыхающих в Бийск и Шерегеш. Точные даты его запуска пока неизвестны.В 2024 году в Западной Сибири планируется организовать железнодорожный туристический маршрут, который свяжет Новосибирск с популярными горными курортами Алтайского края, Республики Алтай и Кузбасса.
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