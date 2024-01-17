Туристический поезд к курортам Алтая и Кузбасса запустят из Новосибирска

Состав сможет отвезти отдыхающих в Бийск и Шерегеш. Точные даты его запуска пока неизвестны.В 2024 году в Западной Сибири планируется организовать железнодорожный туристический маршрут, который свяжет Новосибирск с популярными горными курортами Алтайского края, Республики Алтай и Кузбасса.