В народном же календаре – день Агафьи Коровницы (так вот откуда коровы взялись 🙃) Сегодня нужно заботиться о коровках и других домашних животных, а также предпринимать меры пожарной безопасности.
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В народном же календаре – день Агафьи Коровницы (так вот откуда коровы взялись 🙃) Сегодня нужно заботиться о коровках и других домашних животных, а также предпринимать меры пожарной безопасности.