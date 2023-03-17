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Как Галкин* и Смольянинов** научились зарабатывать на русскоговорящих беженцах в Европе

Как Галкин* и Смольянинов** научились зарабатывать на русскоговорящих беженцах в Европе

На концерты "звёзд" российского шоу-бизнеса теперь ходят по политическим мотивам.Сбежавшие из России звёзды шоу-бизнеса Максим Галкин* и Артур Смольянинов** изыскивают новые способы заработка за границей, открывая новые места для своих выступлений.

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