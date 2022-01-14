Начинает работу WhatsApp-приемная Минтруда Крыма

Минтруда Крыма информирует о запуске онлайн приемной для видео-звонков с помощью сервиса WhatsApp.Через WhatsApp по номеру +7-978-563-00-67 сотрудники Министерства принимают видеозвонки и в режиме реального времени предоставляют консультации.
Минтруда Крыма информирует о запуске онлайн приемной для видео-звонков с помощью сервиса WhatsApp.Через WhatsApp по номеру +7-978-563-00-67 сотрудники Министерства принимают видеозвонки и в режиме реального времени предоставляют консультации.
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