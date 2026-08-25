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FiNE NEWS

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В Петербурге откроют свыше 2 тысяч избирательных участков к выборам в сентябре 2026 года

В Санкт-Петербурге к выборам депутатов Государственной Думы, Законодательного собрания Петербурга и муниципалитетов, запланированным на 18–20 сентября 2026 года, откроют 1 975 постоянных и 47 временных избирательных участков.

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