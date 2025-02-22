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СССР-Россия

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Без права на ошибку - 2

Без права на ошибку - 2

В предыдущей статье немного расписал цейтнот в 4 года, в котором находятся трамповские США и Россия, но упустил один момент: на самом деле у нас с Трампом всего 2 года, ибо в 2026-м будут промежуточные выборы в Конгресс и ситуация, когда обе палаты сегодня у республиканцев, может сильно измениться.

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