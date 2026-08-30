Омбудсмен рассказала о гибели детей при атаках дронов ВСУ в Курской области

В период оккупации части региона ВСУ вражеские дроны атаковали укрытия и автомобили, где находились дети.
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