Двух братьев из Судака отправили в КПЗ на 15 суток за поддержку нацизма

АндрейБорков

Уже сколько лет, как Крым вернулся в Россию!!! А эти уроды еще в наличии и в количестве не малом. Вот результат того, что в 2014, после ВОЗВРАЩЕНИЯ КЫМА не проводились оперативные мероприятия по выявлению пособников укронацистов, не было фильтрации. Сколько уже переловлено этих уродов! А сколько еще не переловлено? По всей видимости не мало!