Сотрудники ЦПЭ МВД совместно с ФСБ в селе Морское под Судаком задержали братьев Аппазовых. Фото: Гала АмарандоПо данным «Крымского СМЕРШа», 27-летний Аппазов Али Ризаевич и 34-летний Сеит-Халил Ризаевич в социальной сети издевались над ветеранами Великой Отечественной войны, славили нацизм, ждали ВСУ, дома хранили нацистские шевроны и флаги Украины.
Двух братьев из Судака отправили в КПЗ на 15 суток за поддержку нацизма
Комментарии
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АндрейБорков
Уже сколько лет, как Крым вернулся в Россию!!! А эти уроды еще в наличии и в количестве не малом. Вот результат того, что в 2014, после ВОЗВРАЩЕНИЯ КЫМА не проводились оперативные мероприятия по выявлению пособников укронацистов, не было фильтрации. Сколько уже переловлено этих уродов! А сколько еще не переловлено? По всей видимости не мало!
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18 час.
valentina sergeeva
Раз поддерживают, значит, причастны. Ну и чего антимонии с ними разводить?
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18 час.
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