ЕС согласует новые санкции против России за «гибридные действия»

Военная помощь Украине, ситуация в Сирии после окончания правления Башара Асада и возможные санкции против властей Грузии станут главными темами последнего в 2024 году заседания министров иностранных дел 27 стран Евросоюза.
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