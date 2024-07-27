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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Церемония открытия Олимпиады-2024, два трансфера «Спартака», 1-й титул Мирры Андреевой, Зико ограбили в Париже и другие новости

1. В Париже прошла церемония открытия XXXIII летних Олимпийских игр. Парад спортсменов состоялся на реке Сене.

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