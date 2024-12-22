В Архангельской области сохранится прохладная погода

Согласно прогнозу Северного УГМС, температура воздуха опустится до -6,-11 градусов, в южных районах от 0 до -5Согласно прогнозу Северного УГМС, температура воздуха опустится до -6,-11 градусов, в южных районах от 0 до -5Облачно с прояснениями.