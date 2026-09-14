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«Я освободил Армению и Азербайджан от РФ». Пашинян переходит все границы: лобзания с Макроном, памятник в Баку, африканские мигранты

«Я освободил Армению и Азербайджан от РФ». Пашинян переходит все границы: лобзания с Макроном, памятник в Баку, африканские мигранты

Абзац Фото © primeminister.am Армения продолжает сталкиваться с проблемами на пути вступления в ЕС.

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Новый комментарий от пользователя
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Sergey Ivanovизменено

Эх, господа русские идиот- патриоты!
Вот чья бы корова мычала- ваша бы молчала!
Оказывается, Пашинян стал врагом России ровно в тот момент, когда решил немного скорректировать курс- и направиться к европейским берегам. Но извините! Разве не этого желала сама Россия? Желала так страстно, что готова была продать всех своих Братьев! Всего лишь за договоренности по Абхазии, по Курилам, по Кавказу...
Так почему Россия сейчас осуждает тех, кто собирался следовать ее же путем?
И если бы приняла Европа Россию- не было бы никакого Пашиняна! Как и не было бы незалежной Украины. Но историей правит арифметика. А она велит проигравшему занять свое место- где- нибудь там, на задворках.
И вот это уже про вас, господа патриоты! По тому, что никакая Европа не примет Россию! Просто потому, что слишком она велика. А такой конкурент ей точно не нужен! Россия- не Азия! И не Европа!
Россия- это часть света!
И будет очень неплохо, если эту мысль воспримут наши правители. Те, кто сейчас рулят Россией.