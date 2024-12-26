Неудачная посадка Ил-76 и филигранное балансирование на двух стойках

К 2004 году Талибан, движение, считающееся террористическим и запрещенное Россией, наконец оправилось от своего первоначального поражения, вступило в фазу партизанской войны и фактически усилило свое присутствие на юге Афганистана.
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